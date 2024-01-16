فرجاني ساسي يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده.. الأسطورة

يحتفل عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 51، بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر.

ونشر فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق صورة له رفقة الحضري عبر حسابه علي انستجرام وكتب "كل سنة وانت طيب يا اسطورة"

تاريخ عصام الحضري مع منتخب مصر

توج عصام الحضري مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا 4 مرات ليكتب اسمه في تاريخ اللاعبين الأكثر فوزاً بالبطولة فى المسابقة مناصفة مع النجم المصري أحمد حسن.

ألقاب عصام الحضرى مع النادى الأهلى

8 ألقاب بطولة الدوري المصري، و3 ألقاب بطولة كأس مصر، و 4 كأس السوبر المصري، و4 بطولات دوري أبطال إفريقيا 2001، 2005، 2006، وثلاث ألقاب سوبر إفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية 2006.

ويتواجد في الوقت الحالي عصام الحضري مع المنتخب السوري، والذي يشارك في بطولة كأس آسيا رفقة المدير الفني السابق للمنتخب المصري هيكتور كوبر، وتعادل في المباراة الأولي أمام أوزباكستان وحصل حارس مرمي الفريق على رجل المباراة.