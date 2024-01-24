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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يُوجّه رسالة للشناوي بعد إصابته الأخيرة مع منتخب مصر

الشناوي
الشناوي

وجّه عصام الحضري  رسالة دعم لمحمد الشناوي بعد إصابته الأخيرة مع منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الحضري: ياشنو ألف سلامة عليك يا حبيبي ، إن شاء الله ترجع بألف سلامة وأقوي من أي وقت و هترجع بسرعة إن شاء الله ، قدر الله و ماشاء فعل .

 

وأكد الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، أنه تم التواصل معه بسبب إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عقب إصابته.

 

وتابع محرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إصابة محمد الشناوي عبارة عن خلع وكسر في مفصل الكتف، وسوف يغيب لما يقرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر".

 

وأضاف أشرف محرم: "تعرض الشناوي للإصابة قد يكون بسبب ضغوط عصبية وجماهيرية على اللاعبين، واللاعب قد يخضع للجراحة خلال أسبوع، وكان من الممكن إجراء الجراحة هنا في القاهرة ولكن كان هناك رغبة في سفره إلى ألمانيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

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