محمد صبحي: تعرضت للظلم بالمنتخب واتحاد الكرة تدخل لانتقال الحضري للإسماعيلي

كشف محمد صبحى حارس مرمى نادى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أنه تعرض للظلم فى منتخب مصر وذلك بسبب عدم المشاركة فى ظل وجود بعض الفرص أثناء غياب عصام الحضرى.

وأضاف محمد صبحي خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي المذاع عبر أون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " بعض من مسئولى اتحاد الكرة المصرى تدخلوا لضم عصام الحضري إلى فريق الإسماعيلي وذلك للمشاركة فى المباريات قبل الإنضمام إلى منتخب مصر استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية وحدث مكالمة قبل بطولة 2010 حيث رفض الجهاز الفنى للفراعنة ضم 2 حراس من الإسماعيلي فى ذلك التوقيت ".