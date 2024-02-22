حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "عصام الحضري يتحدث عن الكرة المصرية: "إحنا في نكسة وحسام حسن مش هيعمل حاجة.. والمشكلة مش عنده".

وقال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، إن هناك نكسة في الكرة المصرية، إنه لا يعلم إذا كان السبب في المدرب، أم الإدارة أم اللاعبين، وأن الكرة المصرية تحتاج تغييرا بنسبة 360 درجة.

ولفت إلى أن حسام حسن لن يستطيع حل الأزمة الموجودة في الكرة المصرية، والكرة في مصر تحتاج لأشياء كثيرة، وأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ليس له دخل بالمشكلة وهو ليس السبب ولكن لا يستطيع الحل.

وتابع: "لو حسام حسن نجح نقول الحمد لله، ولذلك يجب عدم تحميل حسام حسن مسئولية أي نتائج بعد ذلك".