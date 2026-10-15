صدمة في مطار ألماني.. مسافر يخفي 92 ثعبانًا وسحلية داخل زجاجات الشامبو والجوارب

أعلنت سلطات الجمارك الألمانية ضبط مسافر مكسيكي في مطار كولونيا، بعد محاولته إدخال عشرات الزواحف إلى البلاد بصورة غير قانونية، في واقعة كشفت عن نقل 92 ثعبانًا وسحلية داخل حقيبة سفر، وسط ظروف قاسية تسببت في نفوق عدد منها.

ووفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس، كان الرجل، البالغ من العمر 45 عامًا ويعمل رجل إطفاء، قد وصل من مكسيكو سيتي عبر رحلة ربط من إسطنبول، قبل أن تثير تصرفاته المتوترة شكوك موظفي الجمارك، الذين أجروا له فحصًا أوليًا للكشف عن المخدرات، أظهر وجود الكوكايين.

وعقب ذلك، فتش المسؤولون حقيبته، ليعثروا على 37 ثعبانًا سامًا و55 سحلية، جرى إخفاؤها داخل زجاجات الشامبو وعبوات الكريمات والجوارب، في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش والرقابة الجمركية.

وقال ينس إهلاند، المتحدث باسم مكتب جمارك كولونيا، إن موظفي المطار اعتادوا العثور على أنواع مختلفة من المقتنيات داخل أمتعة المسافرين، لكنهم لم يواجهوا من قبل واقعة مماثلة تتعلق بنقل هذا العدد من الثعابين والسحالي القادمة من المكسيك.

ووفقًا لبيان الجمارك، نفق نحو 30 من الحيوانات خلال الرحلة، في ظل ظروف نقل غير ملائمة وغياب الطعام والماء، فيما استُدعي طبيب بيطري إلى المطار لتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات التي بقيت على قيد الحياة، قبل نقلها إلى مزرعة متخصصة في تربية الزواحف بالقرب من مدينة براونشفايغ.

وخلال التحقيقات، قال المسافر إنه كان في ألمانيا لقضاء عطلة، وإن الحيوانات كانت مخصصة لأحد معارفه البرازيليين، ولم تكشف السلطات عن هويته، لكنها صنفته باعتباره خطرًا على العامة، قبل ترحيله إلى إسطنبول، وفقًا للتقرير.

وأعرب المتحدث باسم الجمارك الألمانية عن استيائه من الظروف التي نُقلت فيها الحيوانات، مشيرًا إلى صعوبة فهم إقدام بعض الأشخاص على تعريض الكائنات الحية لمثل هذه المعاملة بدافع الجشع.

وتسلط الواقعة الضوء على المخاطر التي تواجه الحيوانات البرية نتيجة الاتجار غير المشروع بها ونقلها عبر الحدود في ظروف مخالفة لقواعد الرفق بالحيوان، فضلًا عن التحديات التي تواجه السلطات الجمركية في مكافحة تهريب الأنواع المختلفة.