معاريف: بأوامر من طهران.. حزب الله يغيّر تكتيكاته ويستعد لمواجهة جديدة مع إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن رفع حزب الله مستوى التأهب العسكري، والاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وسط حديث عن تعليمات إيرانية لإعادة تنظيم أساليب القتال وتعزيز قدرة الحزب على مواصلة عملياته في حال تعرض قياداته لضربات عسكرية.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام عربية ، أن حزب الله بدأ إعادة تفعيل منظومة قتالية تعتمد على وحدات أصغر حجمًا وأكثر استقلالية، بما يسمح لها بمواصلة العمليات حتى إذا استهدفت إسرائيل القيادات العليا أو ألحقت أضرارًا بشبكات الاتصالات.

تعليمات إيرانية وتحركات ميدانية

وبحسب التقرير، استدعى حزب الله عناصره النظاميين الذين يتقاضون رواتب شهرية، بالتزامن مع إصدار تعليمات سرية بشأن الانتقال إلى مواقع عمليات جديدة، في تحركات وصفتها المصادر بأنها مختلفة عن أنماط الانتشار التي اعتمدها الحزب خلال جولات القتال السابقة.

وأضافت المصادر أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار تنسيق مستمر بين الحرس الثوري الإيراني وقيادات جماعات حليفة لطهران في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون العسكري في حال اندلاع مواجهة أوسع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التغييرات المبلغ عنها تستند إلى نموذج «الدفاع الفسيفسائي» الإيراني، الذي يقوم على توزيع صلاحيات اتخاذ القرار على وحدات ميدانية مستقلة، بما يضمن استمرار العمليات حتى في حال استهداف مراكز القيادة أو قطع الاتصال بالقيادات المركزية.

الجيش الإسرائيلي يراقب تحركات حزب الله

في المقابل، أفادت «معاريف» بأن الجيش الإسرائيلي يتابع التقارير المتعلقة باستعدادات حزب الله، لكنه يقلل من دلالات بعض المعلومات المتداولة في لبنان، مشيرًا إلى أن الحزب تعرض خلال السنوات الماضية لخسائر في صفوف قياداته، وهو ما انعكس على قدراته العملياتية.

ووفقًا للتقرير، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي على طول خط التلال، بينما تنتشر مواقع حزب الله على مسافات تتراوح بين 10 و12 كيلومترًا، في إطار المشهد العسكري القائم على الحدود اللبنانية.

كاتس يهدد حزب الله بضربات واسعة

وفي سياق متصل، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات لحزب الله، محذرًا من أن انضمامه إلى أي هجوم إيراني ضد إسرائيل سيقابَل بضربات عسكرية قاسية.

وتضمنت تهديداته، بحسب ما نقلته الصحيفة، توسيع العمليات في جنوب لبنان لتشمل مناطق النبطية والليطاني، إلى جانب استهداف البنية التحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتلويح بتهجير أعداد كبيرة من السكان.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، في ظل سعي إيران، وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، إلى ضمان استمرار نشاط حلفائها العسكري حتى في حال تعرض الأراضي الإيرانية أو مراكز قيادتها لهجمات.