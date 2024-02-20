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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا مش عايز يسافر.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن المباراة المقبلة للفريق

كهربا
كهربا

 عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "تفاصيل صدام بين كولر وكهربا ومدحت شلبي يعلق: يا تسافر غانا مع الفريق يا شكرًا".

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وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن النادي الأهلي لديه مباريات قوية، ولا يجوز أن يخرج الأهلي من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، بدوري أبطال أفريقيا.

 وأضاف أن النادي الأهلي ليس أي نادٍ، وهناك صدام قوي بين كولر، المدير الفني لـ النادي الأهلي، ومحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد رفض كهربا السفر مع الفريق لـ غانا، لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

 

وكشف أن هناك صداما بين كهربا، وكولر، وأن طلب كهربا بعدم السفر، جاء بسبب زفاف شقيقته، وأن الأهلي في موقف صعب حالة الخروج من دور المجموعات، وأنه يتوقع أن يسافر كهربا غدًا، الأربعاء، مع الفريق لغانا.  

 

غانا مدحت شلبي الأهلى النادي الأهلي كولر

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