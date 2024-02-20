بعد زيارة الأهلي للزمالك.. تعرف على موقف تنفيذ غرامة كهربا.. فيديو

قال المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته اليوم، هي رسالة موجهة إلى الإعلاميين والجماهير بشكل خاص.



وتابع هشام نصر في تصريحاته لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى : «الرسالة اللي بنستهدفها من زيارة مجلس إدارة الأهلي النهاردة للجماهير والإعلام، إننا عملنا اللي علينا، وبينا للناس إن إحنا متآخين ومتحابين وهناك احترام متبادل، وكل واحد مننا عنده قوته وجماهيره».



وأكمل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: «عايزين الكلام ده يتم تطبيقه على أرض الواقع بين الإعلاميين والجماهير، لأن ده يصب في مصلحة الرياضة المصرية»



وعن أزمة مستحقات نادي الزمالك بشأن اللاعب محمود كهربا، أردف المهندس هشام نصر: «مُصرين إن نادي الزمالك يأخذ حقه، وإحنا في انتظار تطبيق الحق، لأن الموضوع فيه عقوبة وننتظر تنفيذها».

