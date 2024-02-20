عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" عقوبة مخلة بالشرف ومادتان في لائحة النظام.. تفاصيل إسقاط الزمالك لعضوية مرتضى منصور".

وجاء في التقرير أن هناك قرارا مفاجئا من مجلس إدارة الزمالك، بإسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بعد مناقشة شكوى مقدمة ضد مرتضى، بصفته عضوًا عاملا بالنادي.

وأوضحت القناة أن القرار كان استنادا على مادتين من لائحة النظام الأساسي للنادي، وهما المادتان 8 و12 وأن البند الثالث للمادة الـ 8 ينص على أن العضو لا يكون ضده أي أحكاما جنائية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وكشفت القناة أن البند الرابع فينص على أن يكون العضو في النادي محمود السيرة وحسن السمعة".