عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

صدى البلد

سيطرت حالة من الدهشة على جمهور الأحمر، عقب إعلان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيد البلد نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

txt

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

txt

عقوبات على تونس.. هل يواجه الأهلي صن داونز بدلا من الترجي؟

استبعاد بيرسي تاو ومعلول من لقاء الاتحاد

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة لاعبيه لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

تاو
معلول

وشهدت القائمة انضمام كريم فؤاد، واستبعاد بيرسي تاو وعمرو السولية وعلي معلول، إضافة إلى محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، حمزة علاء، طاهر محمد، كريم الدبيس.

علي معلول 

وجاء استبعاد تاو وعلي معلول لمنحهما راحة من المباريات، خوفا من تعرضهما للإصابة قبل لقائي النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي. 

txt

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

txt

كلاسيكو الكرة المصرية| هيمنة أهلاوية ضد الدراويش وبيرسي تاو سفاح المواجهات

قائمة الأهلي لمواجهة سيد البلد

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - الضوي كريستو - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كريم فؤاد - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست.

txt

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

txt

لاعب يخفف صداع كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي وتجدد إصابة الشناوي

الأهلي يسعى للانتصار الثالث على التوالي

يطمح الأهلي في المضي قدمًا نحو مواصلة الانتصارات المحلية بالفوز الثالث على التوالي، بعد تحقيق فوزين على الإسماعيلي والجونة. 

الاهلي والاتحاد 

ويحتل الأهلي المركز العاشر حتى الآن وفي جعبته 27 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، ولا يزال لديه 8 مباريات مؤجلة.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعهم من 20 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة، خاصة اننا في الجولة 21 من عمر الدوري.

txt

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

txt

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

قائمة الاتحاد لمواجهة الاهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري القائمة المنضمة التي تستعد لمواجهة الأهلي.

الاتحاد السكندري 

وضمت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان – عمر صلاح

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – شريف رضا – سيف تقا – محمود شبانة.

خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر – عمرو صالح – أحمد عادل – عبد الغني محمد – أحمد عيد.

خط الهجوم: بيكالي أوبامي – بنجامين بواتينج – مابولولو.

شارة الكابتن بيرسي تاو علي معلول مواجهة الاتحاد مارسيل كولر النادي الأهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

الزمالك صبره نفد.. تعليق ناري لـ عمرو الدرديري على بيان الأبيض

بشأن أفشة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترشيحاتنا

هيئة المعابر في غزة: الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح

إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي في رفح إلى 8 شهداء

CNN: القوات الإسرائيلية ستسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

شعرت بالقلق.. ندى مرجان لاعبة طائرة الزمالك بعد الفوز بالبطولة الأفريقية

5 شهداء.. قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. شيري عادل تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

لسه بيحبوا بعض .. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تبرز رشاقتها بإطلالة جذابة

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ