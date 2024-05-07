لماذا استبعد كولر بيرسي تاو وعلي معلول من مواجهة الاتحاد؟

سيطرت حالة من الدهشة على جمهور الأحمر، عقب إعلان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيد البلد نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

استبعاد بيرسي تاو ومعلول من لقاء الاتحاد

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة لاعبيه لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري.

تاو

معلول

وشهدت القائمة انضمام كريم فؤاد، واستبعاد بيرسي تاو وعمرو السولية وعلي معلول، إضافة إلى محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، حمزة علاء، طاهر محمد، كريم الدبيس.

علي معلول

وجاء استبعاد تاو وعلي معلول لمنحهما راحة من المباريات، خوفا من تعرضهما للإصابة قبل لقائي النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

قائمة الأهلي لمواجهة سيد البلد

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني - عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - الضوي كريستو - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كريم فؤاد - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست.

الأهلي يسعى للانتصار الثالث على التوالي

يطمح الأهلي في المضي قدمًا نحو مواصلة الانتصارات المحلية بالفوز الثالث على التوالي، بعد تحقيق فوزين على الإسماعيلي والجونة.

الاهلي والاتحاد

ويحتل الأهلي المركز العاشر حتى الآن وفي جعبته 27 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، ولا يزال لديه 8 مباريات مؤجلة.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعهم من 20 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة، خاصة اننا في الجولة 21 من عمر الدوري.

قائمة الاتحاد لمواجهة الاهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري القائمة المنضمة التي تستعد لمواجهة الأهلي.

الاتحاد السكندري

وضمت القائمة في حراسة المرمى: المهدي سليمان – عمر صلاح

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – شريف رضا – سيف تقا – محمود شبانة.

خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر – عمرو صالح – أحمد عادل – عبد الغني محمد – أحمد عيد.

خط الهجوم: بيكالي أوبامي – بنجامين بواتينج – مابولولو.