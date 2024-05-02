قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

يدخل الفارس الأبيض مساء اليوم، الخميس، مباراة البنك الأهلي بمعنويات عالية للغاية، بعد أن نجح في التفوق على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، حيث يستقبل نادي الزمالك على استاد القاهرة الدولي نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد البنك الأهلي

الزمالك يمني النفس بالخروج بنتيجة الفوز في مباراة البنك الأهلي، خاصة بعد أن تفوق الأهلي يوم الأربعاء على الإسماعيلي، ويبحث الأبيض عن الفوز السابع له في المسابقة المحلية.

الزمالك والبنك الأهلي

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد أن سجل 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

غياب الجزيري

أما البنك الأهلي فيعاني بشدة على مستوى تراجع النتائج، بتواجده في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، مسجلا 5 انتصارات فقط هذا الموسم.

قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

يلعب الزمالك بقائمة تخلو من اسم شيكابالا والتونسي سيف الدين الجزيري، والتي تأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

يخوض الزمالك مباراة قوية ضد البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في المرحلة العشرين من بطولة الدوري الممتاز عبر قناة “أون تايم سبورتس اتش دي 1”.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

جاء ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي على النحو التالي:

ترتيب الدوري

1. بيراميدز - 38 نقطة.

2. المصري البورسعيدي - 34 نقطة.

3. زد اف سي - 33 نقطة.

4. إنبي - 29 نقطة.

5. الاتحاد السكندري - 29 نقطة.

6. سموحة - 28 نقطة.

7. الجونة - 28 نقطة.

8. طلائع الجيش - 27 نقطة.

9. سيراميكا كليوباترا - 25 نقطة.

10. مودرن فيوتشر - 25 نقطة.

11. الأهلي - 24 نقطة.

12. الزمالك - 21 نقطة.

13. الإسماعيلي - 19 نقطة.

14. بلدية المحلة - 19 نقطة.

15. البنك الأهلي- 18 نقطة.

16. فاركو - 13 نقطة.

17. المقاولون العرب - 12 نقطة.

18.الداخلية - 11 نقطة.