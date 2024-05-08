مفاجأة في ترتيب كباتن الأهلي.. متى يحمل موديست شارة قائد الفريق؟

عقب منح كابتن الأهلي كريم نيدفيد لشارة قائد الفريق إلى نجم الفريق علي معلول، في مباراة الجونة، ورغم حالة السعادة من الجمهور، بدأت حالة من الجدل والتساؤل حول ترتيب كباتن الاهلي، لتبدأ حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد ظهور موديست كابتن لفريق الأهلي.

ترتيب كباتن النادي الأهلي

جاء ترتيب كباتن النادي الأهلي من حيث أقدمية المشاركة بقميص النادي الأهلي في المباريات الرسمية، كالتالي:

الشناوي

1 - محمد الشناوي (أمام إنبي 6 مايو 2008)

2 - رامي ربيعة (أمام حرس الحدود 21 ديسمبر 2010)

3 - محمد هاني (أمام اتحاد الشرطة 18 أكتوبر 2014)

4 - عمرو السولية (أمام طلائع الجيش 13 فبراير 2016)

5 - كريم نيدڨيد (أمام سموحة 1 أغسطس 2016)

6 - علي معلول (أمام إنبي 4 أغسطس 2016)

7 - أكرم توفيق (أمام الإسماعيلي 17 سبتمبر 2016)

8 - حسين الشحات (أمام فيتا كلوب 12 يناير 2019)

9 - ياسر إبراهيم (أمام شبيبة الساورة 18 يناير 2019)

10 - محمد مجدي أفشة (أمام بيراميدز 17 أغسطس 2019).

شوبير كابتن على بيرسي تاو وعبد القادر

11 - محمود متولي (أمام كانو سبورت 14 سبتمبر 2019)

12 - أليو ديانج (أمام كانو سبورت 28 سبتمبر 2019)

13 - محمود كهربا (أمام إف سي مصر 5 يناير 2020)

شوبير

14 - مصطفى شوبير (أمام الترسانة 30 سبتمبر 2020)

15 - أحمد نبيل كوكا (أمام أبو قير للأسمدة 21 نوفمبر 2020)

16 - طاهر محمد طاهر (أمام الاتحاد 1 ديسمبر 2020)

17 - أحمد عبد القادر (أمام إنبي 25 سبتمبر 2021)

18 - بيرسي تاو (أمام الإسماعيلي 27 أكتوبر 2021)

19 - كريم فؤاد (أمام سموحة 25 نوفمبر 2021)

20 - حمزة علاء (أمام البنك الأهلي 30 يناير 2022).

متى يرتدي موديست شارة كابتن الأهلي؟

21 - محمد عبد المنعم (أمام الهلال السعودي 12 فبراير 2022)

22 - مروان عطية (أمام سموحة 17 يناير 2023 ، شارك منذ الدقيقة 62).

مروان عطية

23 - محمد الضاوي كريستو (أمام سموحة 17 يناير 2023، شارك منذ الدقيقة 74).

24 - خالد عبد الفتاح (أمام سموحة 17 يناير 2023 ، شارك منذ الدقيقة 80).

25 - كريم الدبيس (أمام حرس الحدود 22 يونيو 2023).

26 - معتز محمد (أمام المصري 26 يوليو 2023).

27 - إمام عاشور ورضا سليم (أمام اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر 2023).

موديست

29 - أنتوني موديست (أمام المصري 19 سبتمبر 2023).

30 - وسام أبو علي (أمام ميدياما الغاني 23 فبراير 2024).

31 - عمر كمال عبد الواحد (أمام بلدية المحلة 27 فبراير 2024).

عمر كمال عبدالواحد

ومن خلال الترتيب السابق يتضح أن موديست رقم 29 في ترتيب كباتن الاهلي، إلا أنه سيرحل بنهاية الموسم وفقا لعقده، ما يعني أنه لن يظهر بشارة الأهلي.