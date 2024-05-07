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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استنوني أنا مش جاي.. إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات

مجدى شطة
مجدى شطة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.

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القبض على مجدي شطة بالصدفة

ألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، القبض على مؤدي المهرجانات مجدى شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة.

مؤدي المهرجانات مجدي شطة 

ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة

جاءت قصة ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة بالصدفة البحتة، حيث توصلت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة، الى قيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعى على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.

تمت مراقبة المتهم، بعد أن توصلت القوة لمكان تمركزه في منطقة المرج، وقفت القوة الأمنية في مكان بعيد لكنها كانت تشاهده، وفور وصول أحد الأشخاص إليه قامت قوة من قسم المرج بالهجوم عليه وضبط الشخص الذي كان يتعامل معه، دلت التحريات أن هذا الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته 2 جرام من مخدر الآيس هو مؤدي المهرجانات مجدى شطة الذي قال فور ضبطه «حظى منيل».

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اعتراف شطة بحيازة 2 جرام آيس بقصد التعاطي

وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.

اعتراف شطة بحيازة الآيس

تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

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إخلاء سبيل شطة بضمان مالي 10 آلاف جنيه

باشرت النيابة التحقيق مع شطة، وأمرت بتحريز لفافة مخدر الآيس التي ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرضه وصديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

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ليلة القبض على صاصا

جاء القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، بعد يوم من إلقاء القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بمعرفة أجهزة الأمن في الجيزة، في حادث سير تسبب في إصابة مواطن، ووفاته.

عصام صاصا 

وأمرت النيابة خلال الساعات السابقة بعرض عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد اتهامه بقتل «سائق» أعلى الطريق الدائري إثر دهسه بسيارته الملاكي، للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه، إذ كان يسير بسرعة فائقة، وفق شهود العيان بمحضر الشرطة المرفق بتحقيقات النيابة.

سيارة عصام صاصا 

وإلى جانب ذلك القرار، طلبت النيابة فحص سيارة مطرب المهرجانات من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

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