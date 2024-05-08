مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

رغم انخراط الأهلي والترجي في مباريات الدوريين المصري والتونسي، إلا أن الأنظار تتجه وتدور حول قمة الفريقين والنهائي العربي في دوري أبطال أفريقيا بين الكبيرين.

ميجيل كاردوزو يضم 8 لاعبين فقط

شهدت الساعات الماضية، قرارا مفاجئا من المدرب ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي، بتصعيد 8 لاعبين شباب للفريق الأول للتدريب مع الترجي قبل مواجهة محيط قرقنة اليوم في كأس تونس، والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ميجيل كاردوزو

تدريبات الترجي

وتدرب مع الترجي في مران الأمس كل من “أمان الله مجاهد - خيري الدين المداوي - السليمي - وائل الدربالي - أمان الله الفريخي - زين الدين كادا - قصي السميري - محمد العلوي”.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يواجه الأهلي نظيره الترجي يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً على أن تكون مواجهة الإياب يوم 25 من الشهر الحالي على ستاد القاهرة الدولي.

الاهلي والترجي

ويخوض الترجي التونسي مباراتين قبل مواجهة الأهلي الأولى أمام محيط قرقنة اليوم في كأس تونس والثانية يوم 12 من الشهر الجاري أمام النجم الساحلي في المرحلة النهائية من الدوري التونسي.

فيما سيخوض الأهلي مباراة أخيرة قبل مواجهة الترجي ستكون أمام بلدية المحلة يوم 11 من الشهر الجاري.

الاهلي يفتقد جهود 4 لاعبين من العيار الثقيل

يفتقد الشياطين الحمر، 4 لاعبين دفعة واحدة «من العيار الثقيل» في نهائي إفريقيا، أمام الترجي، بينهم حارس مرمى.

عمرو السولية

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، كشف عن تأكد غياب عمرو السولية عن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بالنهائي؛ حيث يحتاج فترة للتأهيل قبل العودة مرة أخرى للملاعب.

أحمد عبد القادر

ثاني اللاعبين هو أحمد عبد القادر؛ بسبب الإصابة على مستوى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج فترة ليست بالقليلة، قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

الشناوي

في الوقت نفسه لم يُحسم موقف الحارس الأساسي محمد الشناوي من الغياب في نهائي إفريقيا حتى الآن؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى السمانة، وقد يتعافى الحارس الدولي منها قبل خوض مباراتي النهائي.

الزنفلي

عمر كمال عبد الواحد

ويستمر غياب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عن مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ إذ يغيب الأول بسبب عدم القيد بعد التعاقد معه بعد انتهاء فترة التسجيل، بينما لا يحق للأهلي قيد «عمر كمال» بسبب مشاركته مع فريقه السابق مودرن فيوتشر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.