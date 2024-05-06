ظاهرة غريبة.. الأسماك تسقط من السماء بإيران | فيديو

اضطر الناس في إيران إلى الركض للاحتماء بعدما أمطرت السماء أسماكا، بعد سوء الأحوال الجوية، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،، فقد تم تصوير لقطات للظاهرة النادرة المزعومة في إيران يوم الاثنين أثناء هطول أمطار غزيرة في منطقة ياسوج، مع انتشار العديد من مقاطع الفيديو بعد ذلك.

في أحد المقاطع على الطريق الرئيسي، يظهر رجل يخرج من سيارته بينما تتساقط الأسماك من حوله، و التقط إحدى السمكتين وهي لا تزال على قيد الحياة، رغم اصطدامها الشديد بالأرض.

تنجم هذه الظاهرة عن ينابيع المياه الصغيرة، وتأتي هذه الحادثة في أعقاب تقارير عن إعصار في منطقة ياسوج.

أو من المحتمل جدًا أن يكون السبب قيام شخص ما بإلقاء الأسماك الطازجة من البحر في الهواء لتصوير مقطع فيديو سريع الانتشار.

إحدى الفرضيات هي أن الفوهات التي تشبه الإعصار تصطاد أحيانًا كائنات مثل الأسماك أو الضفادع وتحملها لأميال.

ونقل سانوك عن أحد خبراء المناخ قوله: "مع انخفاض سرعة الرياح تدريجياً، تسقط الكائنات الحية في مياه الأمطار".