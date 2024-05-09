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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهي عابدين ردا على سؤال إيه مواصفات فارس أحلامك: هو أنا بشتري مطبخ

نهى عابدين
نهى عابدين

سألت الإعلامية ياسمين عز الفنانة نهى عابدين: “إيه مواصفات رجل أحلامك” مع إن أنا ضد السؤال ده.

 

وأوضحت نهي عابدين، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbcمصر"، "مواصفات! ، هو أنا بشتري مطبخ، إيه مواصفات دي"، مضيفة أنه لا يوجد مواصفات لرجل أحلامها.


واستكملت نهي، أن كل مرحلة في الحياة نري الأمور بشكل معين "حسب اللي انتي شوفتيه أو حسب احتياجاتك أو حسب الأولويات بتاعتك وده شيء طبيعي، الشكل أنا مبيفرقش معايا شكل دلوقتي مثلا ممكن وأنا صغيرة كنت تافهة وبقول شكلو لازم يبقي معرفش عامل إزاي، بس الشكل مش أهم حاجة وده لما الواحد بيكبر وبيستوعب أشياء كثيرة أوي في الحياة في حاجات كتير أهم من الشكل.

وأضافت أن "أنا بالنسبة ليا الأهم من الشكل الاحترام و تقبل الاختلاف يحترمني ويحترم الحاجات اللي بحبها، يعني في حاجات كتير".

 

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الاعلامية ياسمين عز الفنانة نهى عابدين برنامج كلام الناس توك شو

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