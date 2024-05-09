نتنياهو يعتزم استبدال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة في الأسابيع الأخيرة إنه لا ينوي إبقاء السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوج، لمدة عام آخر في المنصب، على خلفية الخلافات الحادة في الرأي التي ظهرت بين مكتب نتنياهو والسفير بحسب تقرير القناة 13 العبرية يوم الخميس.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تنتهي فترة ولاية هرتزوج خلال أربعة أشهر، ومايكل هرتزوج، خبير الأمن القومي ومفاوض السلام المخضرم، هو أيضًا شقيق الرئيس يتسحاق هرتزوج.

وذكر التقرير أيضًا أن مصادر مقربة من نتنياهو قالت إن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هو مرشح محتمل ليحل محل هرتسوج.

وفي نهاية فترة عمله في السياسة الداخلية بعد انتخابات الكنيست عام 2020، تم تعيين إردان من قبل رئيس الوزراء نتنياهو للعمل سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، سفيرًا لدى الولايات المتحدة.

وكان هذا الدور الدبلوماسي المزدوج، الذي قام به أبا إيبان آخر مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، بمثابة علامة بارزة في مسيرة إردان المهنية.