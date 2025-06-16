سمير فرج: نتنياهو و5 ملايين في الملاجئ بسبب صواريخ إيران.. وهدف إسرائيل لم يتحقق

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والمفكر الاستراتيجى أن هدف إسرائيل الأساسى هو القضاء على الأسلحة النووية الايرانية وضرب المافعلات النووية وهذا لم يحدث حتى الان .

وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن ايران دخلت الحرب مجبرة ونجحت فى ضرب العمق الاسرائيلى لأول مرة منذ 1948 موضحا أن هناك 5 مليون فى الملاجىء بما فيهم نتنياهو ولم يحدث ذلك فى تاريخ اسرائيل من قبل .

وتابع فرج قائلا : ضرب إيران لوزارة الدفاع داخل اسرائيل كارثة وهناك معارضه كبيرة من الشارع الاسرائيلى ضد سياسة نتنياهو .

واضاف فرج بأن إسرائيل لم تتمكن من ضرب المفاعل النووى لان إيران قامت بإخفاءه داخل الجبال الايرانية .

وأشار فرج أن بوتين يتواصل مع تركيا والدول العربية لوقف الحرب موضحا أن إيران لم تقدم تنازلات كبيرة حال الوصول للمفاوضات ولكنه يتوقع ان الحرب ستنتهى قريبا .