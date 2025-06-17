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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غيرة غير طبيعية.. فاروق حسني يكشف سبب عدم زواجه

فاروق حسني
فاروق حسني

كشف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة والآثار الأسبق، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيراً إلى أن سبب عدم زواجه يرجع لأسباب تتعلق بالمرأة وغيرتها.

وتابع فاروق حسني، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء  الاثنين، أن : «دا انا فلت من الجواز وانا صغير، تتجوز علشان أي؟، انا ما اقدرش يبقى عندي أولاد علشان هحتاس بيهم، لأني عاطفي، لكن الجواز ياما اتجوزنا، وحبيت واتحبيت، ولم اندم إطلاقا على عدم الزواج».

وأكمل فاروق حسني، أن «في أيام العشرينات ارتبط وعلى جواز وحتى لحد الأربعينات، وما عملتش دا»

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