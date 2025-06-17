ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد تصريحات ترامب بإخلاء طهران

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى “إخلاء الجميع فوراً من طهران”، وسط مخاوف من احتمال تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لـ نيويورك بوست

ونتيجة لذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة نحو 1.6٪، فيما شهد خام برنت تراجعاً طفيفاً، في ظل مزيج من التوترات الجيوسياسية والدبلوماسية .

ويعكس الارتفاع في الأسعار نزع المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات، خاصة بعد دعوات ترامب الصريحة بالإخلاء، والتي أضفت طابعاً شبه مؤكد على احتمال اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.

وكان النفط قد ارتفع سابقاً بشكل أكثر حدة يوم الجمعة الماضي، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪ ووصل برنت إلى ذروة فاقت الـ74 دولاراً للبرميل، بعد شن إسرائيل ضربات على منشآت إيرانية، تلاها رد إيراني بصواريخ مما أطلق موجة رأس مالية مضاربية إضافية.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن الأساسيات في السوق لم تتغير جذرياً حتى الآن، إذ لم تُسجّل أية أضرار ملموسة في المنشآت النفطية أو مسارات التصدير، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط، وظل مفتوحاً حتى الآن .

وفي المقابل، ظهرت دلائل على تراجع الأسعار مرة جديدة، لا سيما بعد تقارير عن سعي إيران إلى تهدئة التوتر عبر مطالبة دول الخليج بالضغط لإحياء مفاوضات نووية، مما أعاد الهواء للأسواق ودفع خام برنت للتراجع نحو 73.23 دولار للبرميل، وWest Texas إلى 71.77 دولار، وفقا لـ رويترز