مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد غلق المحلات في الصيف ، حيث بدأ تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة في العديد من المحافظات .



قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات



بدأت عدد من المحافظات في التطبيق الصارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، وحددت المادةالسادسة من قرار وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، رقم 456 لسنة 2020 مواعيد فتح و غلق المحلات حيث تكون شهور الصيف وفقا للقرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد غلق المحلات



مواعيد غلق المحلات

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.



2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة12 منتصف الليل.



3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.



4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار24 ساعة.



5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلقالساعة 7 مساءً



6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.



8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجنوأسواق الجملة والصيدليات.



9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزيرالتنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

مواعيد غلق المحلات

مواعيد غلق المصالح الحكومية

وبحسب شركة الكهرباء، سيتم إغلاق المصالح الحكومية بعد انتهاء العمل وبحد أقصى الساعة السادسة مساءا، وعدم إنارة اللافتات والإعلانات المضيئة.

مواعيد غلق المحلات 2025

تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي، وفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

حقيقة تقليل ساعات عمل المحلات في الصيف

وأكدت مصعدر بوزارة التنمية المحلية انه سيتم استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والورش والمولات والمطاعم كماهي بدون تعديل، ولن يكون هناك تقليل ساعات عمل المحال بمقدار ساعة.

مواعيد غلق المحلات رسمياً

كما أن المحال تغلق الساعة 11 مساء في الأيام العادية و12 في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، وهذا الأمر وفق المواعيد الصيفية، ولاتعديل فيه.

كما ان المحافظات ستشن حملات مستمرة لمتابعة تنفيذ عملية الترشيد وخاصة بالنسبةلمواعيد الغلق وإنارة الشوارع والمصالح الحكومية بعد ساعات العمل الرسمية.