المحليات: مرور يومى على المخابز والمحلات التجارية بدمياط

نفذت الوحدة المحلية بمدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي، حملة ميدانية موسعة لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين، والصحة، والطب البيطري.

استهدفت الحملة التفتيش على عدد من محال السوبر ماركت، البقالة، محلات الأسماك، و المخابز بالإضافة إلى أحد مصانع إنتاج الحلويات، وذلك للتأكد من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين

وضبط المخالفات والتصدي لحالات الإهمال أو الغش التجاري.

وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، مؤكداً على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

تاتى الحملة في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة كافة صور الغش التجاري