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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ دمياط في الوادي الجديد لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

نائب المحافظ
نائب المحافظ
زينب الزغبي


أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى محافظة الوادى الجديد، ضمن وفد نواب المحافظين على مستوى الجمهورية،  فى زيارة استثنائية غير مسبوقة ، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

بدأت الزيارة بلقاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ،  والتى أكد خلالها اللواء الزملوط أن هذه الزيارة الهامة تأتى كأحد ثمار زيارة السيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، والتى وجه خلالها بتنظيم زيارة للسادة نواب المحافظين لاستعراض تجربة المحافظة الرائدة فى تنفيذ أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية.

ونقلت " المهندسة شيماء الصديق " تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إلى محافظ الوادى الجديد ونائبته ، وأعربت عن سعادتها بتلك الزيارة المهمة و أشادت بما حققته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية تجعلها جاذبة للسكان والمستثمرين علاوة علي كونها من المحافظات الخضراء حيث تتمتع بمقومات سياحية عديدة ، لافتة الى أهمية تحقيق توأمة وشراكة متميزة بين محافظتى دمياط والوادي الجديد ، فى إطار خطة المحافظة لتعزيز التعاون المشترك مع محافظات الجمهورية،  لدعم ملفات العمل وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلى .

هذا ويشار إلى أن برنامج الزيارة تضمن تفقد منشآت  مجمع المصالح الحكومية  للخدمات الذكية والمشروعات التنموية  والخدمية والاستثمارية بالمحافظة  ، حيث تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع فى مجالات التحول الرقمى والاستثمار في الزراعة الذي يعرف طفرة بالمحافظة بإعتبارها تمثل نسبة كبيرة من الإنتاج القومي للزراعات المثمرة بالدولة.

كما تم تفقد جامعة الوادي الجديد والتي تعتبر حديثة المنشأ وبها العديد من الكليات والبرامج لخدمة أبناء الجمهورية كافة وبها طفرة مميزة بالعمران والخدمات المقدمة للطلاب والمغتربين.

وأثمرت الزيارة أيضًا عن الخروج بتوصيات باستمرار عقد لقاءات لنواب المحافظين بمحافظات الجمهورية لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ دمياط الوادي الجديد

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