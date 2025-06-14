محافظ دمياط يزور فتاة تعرضت لحادث وقوع جزء خرساني عليها أثناء سيرها

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مستشفى عزبة البرج المركزى، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم السبت والتى جاءت بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة عبد الخالق فرج رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والدكتور محمد فتحى مدير المستشفى.

وتفقد "المحافظ"، أقسام المستشفى و العناية المركزة و مركز الغسيل الكلوي، و الحضانات ، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، وحرص على التواصل مع المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة على أكمل وجه، وأشار " المحافظ " دعم المحافظة الكامل لتلك المنظومة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لخدمة أهالي المحافظة بكافة المناطق.

وحرص الدكتور أيمن الشهابي، على زيارة آلاء التلباني التي أُصيبت نتيجة وقوع جزء خرسانى خلال سيرها بميدان سرور ، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية ، و وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها لحين تحسن حالتها ، وأعرب عن خالص دعواته لها بالشفاء العاجل.