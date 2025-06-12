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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم دمياط تعلن جاهزيتها لاستقبال 14 ألف طالب في ماراثون الثانوية

استراحات المراقبين
استراحات المراقبين
زينب الزغبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الامتحانات للعام الدراسي الحالي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الحالي وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025 وتستقبل المحافظة ما يقرب من 14 ألف طالب وطالبة موزعين على 40 لجنة امتحانية.

وصرح  "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ 14 ألفًا و55 طالب وطالبة، موزعين كالتالي  الشعبة الأدبية: 3 آلاف و208 طلاب و شعبة العلوم: 7 آلاف و406 طلاب، وشعبة الرياضيات: 3 آلاف و363 طالبًا.

وأوضح "عمــاره" أنه تم تجهيز 40 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة، لضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة للجميع. كما تم تجهيز 31 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 20 استراحة للرجال و11 استراحة للسيدات، لتوفير كافة سبل الراحة للمشرفين على الامتحانات.

وشدد "وكيــل الوزارة" على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد التام لبدء أعمال الامتحانات، مؤكدًا على تكاتف كافة الجهود لضمان حسن سير لجان أعمال الامتحانات وتحقيق مناخ من الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد "عمــاره" على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان بشكل قاطع، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للطلاب والمراقبين.

تابع "وكيـل الوزارة" سير أعمال تجهيز مقار اللجان، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب والمراقبين.

ويشمل ذلك توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من خلال تأمين اللجان: لضمان سلامة العملية الامتحانية وحماية أوراق الأسئلة والإجابات.

ـ تأمين أماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين: وتوفير خطوط السير من وإلى اللجان.

ـ توفير مياه مبردة: لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، خاصةً مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات.

ـ التأكد من عمل مراوح الحائط بكفاءة: وتوفير التهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

ـ صيانة دورات المياه: والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية للطلاب.

ـ التنسيق المستمر: مع جميع الجهات المعنية لضمان آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بسلاسة ودون أي معوقات.

وتأتي هذه الاستعدادات المكثفة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على توفير كل سبل الدعم والراحة لطلاب الثانوية العامة، بما يضمن لهم أداء امتحاناتهم في بيئة هادئة ومناسبة، تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

دمياط محافظ دمياط المراقبين امتحانات

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