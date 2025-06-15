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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة لترشيد استهلاك الطاقة ..تفاصيل

مواعيد غلق المحال العامة
مواعيد غلق المحال العامة
ايمان البكش

بدأ تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، في جميع المحافظات، اعتباراً من يوم 25 إبريل الماضي 2025، وفقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفى ، وذلك ترشيدا لاستهلاك الطاقة.

مواعيد غلق المحال

وتنص مواعيد غلق وفتح المحال العامة على فتح المحال والمولات التجارية ستكون يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية .

 أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يومياً من الساعة 5 صباحاً وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وفيما يخص مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتبدأ العمل يومياً من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتى يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

المحال المستثناة

ويستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، بالإضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

التنمية المحلية مواعيد غلق المحال غلق المحال العامة المواعيد الصيفية

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