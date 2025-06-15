منال عوض تتفقد المركز التكنولوجي بحي عابدين وتوجه بحل شكاوى المواطنين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد جولة مفاجئة علي حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع .

جولة وزيرة التنمية المحلية

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بتفقد المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات.

وحرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية منها تجديد رخص المحال العامة واستصدار رخص الهدم والبناء والترميم للمبانى وغيرها من الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي ، وقدم عدد من المواطنين شكاوي لوزيرة التنمية المحلية من تأخير سير العمل فى المركز وترددهم أكثر من مرة على الحي لإنهاء خدماتهم بسبب عدم تواجد بعض المهندسين أو الموظفين المسؤولين عن الخدمات المطلوبة فى بعض الإدارات المختصة منها (الهندسية والتنظيم والمحال العامة ) .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية على الفور رئيس الحي بسرعة حل جميع المشاكل التى عرضها المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي اليوم والتواجد المستمر فى المركز للاستماع لمطالب المواطنين المترددين للحصول على الخدمات المختلفة من المحليات للتيسير عليهم وتذليل اي مشكلات تواجههم وتوضيح كافة الأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات لعدم ترددهم أكثر من مرة على مقر الحي .

كما طالبت الدكتورة منال عوض بتوضيح الأوراق والبيانات الخاصة ببعض الخدمات الأساسية التى يتقدم لها المواطنين وتعليقها فى أماكن واضحة وبارزة بمقر المركز التكنولوجي ليتعرف عليها المواطنين خاصة فى ظل التحديثات والتيسيرات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تراخيص البناء والمحال العامة وغيرها من الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطن بشكل يومي من الإدارة المحلية .