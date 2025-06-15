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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض لموظفي حي عابدين: عايزين نريح الناس.. ليه نخليها تيجي مرة واتنين

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد جولة مفاجئة علي حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخلال حديثها مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز قالت وزيرة التنمية المحلية : عايزين نريح الناس .. ليه نخليها تيجي مرة واتنين علشان تاخد الخدمة .. وضحوا الورق والمستندات المطلوبة من الأول للمواطن .. ولو فيه موظف مسئول مش موجود لازم يكون فيه بديل إحنا مش هنوقف الدنيا علشانه ونوقف مصالح الناس .. مش عايزين نعقد الدنيا فى الخدمات اللى الناس جايه تاخدها مننا .. عايزين نبسط ونسهل كل الإجراءات وتابعوا كل شوية التسهيلات المعلنة من الوزارة .

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع .

موظف بديل لمديري الإدارات والمسئولين بالحي

وفي ختام زيارتها وجهت وزيرة التنمية المحلية ،  رئيس الحي بضرورة وجود موظف بديل لمديري الإدارات والمسئولين بالحي عن توقيع الأوراق الخاصة بالخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن ، لسرعة حصوله عليها وعدم التأخير فى تلك الخدمات وتردده اكثر من مرة علي الحي  ، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة مراجعة نظام العمل فى الإدارات المختلفة بالحى والمركز التكنولوجي وإبعاد أى موظف يقصر فى أداء المهام المكلف بها أو يقوم بتعطيل وتأخير مصالح المواطنين .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالتواجد في مقر حي عابدين علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض عاجل للعرض وكذا متابعة حل جميع الشكاوى التى عرضها المواطنين بالمركز التكنولوجي ، كما كلفت الدكتورة منال عوض الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بالمرور على الحي لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة وحل أى معوقات تواجه المواطنين من أصحاب المحلات بنطاق الحي .

التنمية المحلية منال عوض جولة تفقدية

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