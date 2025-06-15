قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

يتساءل الكثيرون عن تخفيف الأحمال في صيف 2025 والقرار الحكومي الصادر بهذا الشأن، وموعد غلق المحلات والمولات في الصيف ، وذلك مع بدء ارتفاع درجات الحراراة بشكل ملحوظ وزيادة استهلاك الكهرباء.

تخفيف الأحمال 2025

لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد بشكل واضح وصريح أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف 2025 ، مناشداً المواطنون بالحرص على ترشيد إستهلاك الكهرباء .

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المصالح الحكومية

وبحسب شركة الكهرباء، سيتم إغلاق المصالح الحكومية بعد انتهاء العمل وبحد أقصى الساعة السادسة مساءا، وعدم إنارة اللافتات والإعلانات المضيئة.

مواعيد غلق المحلات 2025

تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي، وفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

قرار غلق المحلات

وكانت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية، المقاهي، المطاعم، الكافيهات، المولات التجارية، والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من 25 أبريل 2025.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل بالمحال التجارية تماشيًا مع التوقيت الصيفي الجديد، وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020.

هل سيتم قطع الكهرباء في صيف 2025؟

رئيس الوزراء أعلن عن خطة الحكومة لمواجهة الصيف هذا العام وخطة ترشيد استهلاك الكهرباء بدون اللجوء إلى قطع الكهرباء كما كان يحدث سابقاً، حي أشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية ووضع خطط طوارئ حتى لا يحدث انقطاع كهرباء في فصل الصيف.

وأعلن مدبولي أن الدولة استجلبت سفن لتغييز للغاز المسال مشيرا إلى أن الصيف الماضي كان لدينا سفينة وحيدة وهذا العام لدينا 3 سفن للتغيير لتحسين كفاءة محطات الكهرباء وضمان عدم انقطاع الكهرباء.

وأكد مدبولي أن السفينة الأولى في ميناء السخنة سوف تدخل الخدمة في 27 يونيو والسفينة الثالثة سوف تدخل أول يوليو موضحا ان الثلاث سفن سوف تمد الدولة بـ 2250 مليون متر مكعب غاز يوميا.

كما أشار إلى أنه مع دخول السفن الثلاثة ستؤمن الدولة من الكهرباء حيث ان مصر اتخذت خطوات لتوفير الوقود اللازم لتامين عمل المحطات.

وقال مدبولي إنه يجب أن يعرف المواطن ما تقوم به الدولة، مناشدا المواطنين بالترشيد في الكهرباء.

غلق المحلات في المنيا

من جانبه أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحال والمطاعم والمقاهي، تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة، لفتح وغلق المحال العامة على مستوى المحافظة وفقا لقرارات وزارة التنمية المحلية، موجها جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان الانضباط والحفاظ على المرافق العامة وخدمة المواطنين،، وترشيد استهلاك الوقود وضمان استمرارية تغذية الكهرباء في ظل الظروف الراهنة .

