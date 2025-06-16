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فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فاضل ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة يحظى باهتمام واسع من جانب ملايين المواطنين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى القطاع الخاص، إذ أقرّت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يونيو للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، سواء «الحكومي – الخاص»، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

وزير المالية أحمد كجوك، أكد في بيان رسمي أن مرتبات شهر يونيو 2025، سيجري صرفها رسميًا يوم 18 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل.

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موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

وأوضح الوزير أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، موكدًا أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، إذ سيجري إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

قيمة زيادة المرتبات

وقال الوزير إن هناك زيادة في الأجور ستتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة للعاملين جميعًا، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما جرى تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم، لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه القرارات في سياق توجه حكومي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية ومحلية، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية قبل بدء العام المالي الجديد، وسط حالة ترقب لمزيد من القرارات ذات الطابع الاجتماعي خلال المدة المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025، من خلال طرائق عدة وهي: «فروع البنوك - فروع البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي»، إذ ستكون المرتبات متوفرة وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

حين صرف المرتبات، يتعين عليك عدم التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، بهدف تيسير عملية الحصول على الرواتب من دون أي عوائق أو مشكلات، تسهيلا لإجراءات صرف مستحقات العاملين وتنظيم عملية الحصول على المرتبات، بما يضمن السيولة وتفادي الزحام.

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