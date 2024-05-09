ننشر مذكرة دفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي (خاص)

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، منذ قليل، حجز قضية نجم النادي الأهلي «حسين الشحات» لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي «محمد الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم، للنطق بالحكم فى جلسة 30 مايو الجاري وترافع المستشارين اشرف عبد العزيز ومحمد رشوان خلال الجلسة عن اللاعب حسين الشحات وقدما مذكرة بأسباب قوية ومدعومة بالمستندات تؤكد براءته وحصل صدي البلد علي نص مذكرة الدفاع والتي جاءت كالآتي :

أولاً :- نلتمس وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 .

أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإعطائنا أجل لمدة ثلاث شهور لإقامة الدعوى طبقاً لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

نص المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته نصت على :-

ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية ، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

إذاً الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم .

كان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولاً بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية .

ومن هنا نتحدث كيف الالتزام باللائحة بالرغم من وجود قانون على أساس أن القانون أشمل وأعم من اللائحة وهذا لو لم يأتي دستور مصر للتنبيه على المشرع المصري بالتزامه بالمعايير الدولية لذلك أصبح بقوة الدستور المصري المعايير الدولية أقوى من القانون فجاء نص لائحة النظام الدولي لكرة القدم طبقاً لنص المادة 58 من النظام الأساسي ل(فيفا) المادة 58 من النظام الأساسي ل(فيفا) :-

الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات :

1- يجب أن توافق الاتحادات وأعضاء الجمعيات والروابط على الاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية كسلطة قضائية مستقلة والتأكد من امتثال أعضائها واللاعبين المنتسبين والمسؤولين للقرارات الصادرة عنها. وينطبق نفس الالتزام على وكلاء كرة القدم و وكلاء المباريات المرخصين من قبل ال(فيفا).

2- يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح فيفا ، ويحظر أيضًا اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة .

3- يجب على الجمعيات إدراج بند في قوانينها أو لوائحها، ينص على أنه يحظر إحالة النزاعات في الجمعية أو النزاعات التي تؤثر على الدوريات وأعضاء الدوريات والأندية وأعضاء الأندية واللاعبين والمسؤولين وغيرهم من مسؤولي الجمعية إلى المحاكم العادية

كما يجب على الجمعيات التأكد من تطبيق هذا النص في الجمعية، إذا لزم الأمر من خلال فرض التزام ملزم على أعضائها. يجب على الجمعيات فرض عقوبات على أي طرف يفشل في احترام هذا الالتزام والتأكد من أن أي استئناف ضد هذه العقوبات يجب أن يتم تقديمه بشكل صارم إلى التحكيم، وليس إلى المحاكم العادية

لذلك التمس من عدالة المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم .

مع كل الاحترام لمحامي الشعب النيابة العامة مع كل الاحترام للقضاء المصري النزيه الذي أتشرف بالمثول أمامه .

وعندنا أمثله كثيرة وأتقدم بحافظة مستندات بفيديوهات والتمس من سيادتكم الاطلاع عليها أو تحديد جلسة للعرض عن طريق فنيين على نفقة المتهم أو المساعدات الفنية بوزارة الداخلية :

- اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان واللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي .

- الأخضر البلومي

- أحمد حسام ميدو

- مباراة مصر والجزائر – مباراة مصر وبوركينا فاسو – منتخب اوروجواي ومنتخب إيطاليا وهي الحادثة الشهيرة في مونديال كأس العالم 2014 وهي قطم أوذن لعيب منتخب إيطاليا .

وهذا الدفع دفع جوهري وفاصل وحازم في النزاع حتى أتمكن من إبداء دفاعي الشكلي ومنه عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية .

أما الدفاع بخصوص جنحة ضرب بسيط لكل فعل رد فعل فالمجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات :

1- مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في 10/4/2023

2- مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5/5/2023 .

3- مباراة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23/7/2023

وأهانته جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينتهي الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة اليوم وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على راسي .

فالأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم

أما بخصوص السب :

لم يحدث سب وهو ذكر طبقاً لما ورد بتقرير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية انت طلعت دين أمي فيلا يوجد سباب .

ولما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم ( اللاعبين – الأجهزة الفنية والإدارية – الحكام ) لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه – وكذلك تخاطب العامة ( فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام ) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين .

والمادة سالفة الذكر لا تنطبق على اللاعب " المتهم " إضافة إلي ذلك فالمتهم لم يصدر منه سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح على المدعي بالحق المدني .

فطبقاً لتقرير فحص فني الصادر من وزارة الداخلية قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الإدارة العامة للمساعدات الفنية :

فالمتهم لم تصدر منه أي إهانة للمدعي بالحق المدني – بالقول أو الصياح – وأن العبارة الموجهة من المتهم للمدعي بالحق المدني لا تحتوي على أي إهانة .

وأن كافة أقوال المدعي بالحق المدني والتي حاول من خلالهما محاولة إثبات أن المتهم سبه لم يرد أي عبارة منها في تقرير الفحص الفني الصادر من قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حيث ذكر المدعي بالحق المدني في أقواله أن المتهم وجه إليه العبارة الآتية ( أنا لو كنت بلعب من أول المباراة كنت كسرت رجلك وطلعت دين أمك ...... وقالي عشان أنت قليل الأدب ) .

في صـ2 من تحقيقات النيابة العامة .

عندما سئل :

س / صف لنا كيفية تعدي عليك المشكو في حقه في المكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / هو جه بعد نهاية المباراة عندي وأنا كنت واقف في أرض الملعب وقالي أنا لو كنت بلعب من أول المباراة كنت كسرت رجلك وطلعت دين أمك ....... وقالي عشان أنت قليل الأدب .

وفي صـ3 من تحقيقات النيابة :

س / حدد لنا تلك العبارات ؟

ج / هو قالي أنا لو كنت بلعب كنت هاطلع دين أمك وكنت كسرت رجلك عشان أنت قليل الأدب

وجاء تقرير الفحص للفلاشه المقدمة من المدعي بالحق المدني بأنها لا تحتوي على أي عبارة من العبارات التي ذكرها المدعي بالحق المدني .

وهو الأمر الذي يؤكد عدم صدق المدعي بالحق المدني في أقواله وعدم توجيه المتهم للمدعي بالحق المدني أي أهانة .

وكلمة أخرى فإن المدعي بالحق المدني طوال وقائع المباراة وهو يقوم بتوجيه الإهانات والسباب بكافة صوره إلي لاعبين النادي الأهلي وجماهيره – وأعضاء الجهاز الفني والإداري .

وهو الأمر الذي حدا بأحد أعضاء فريق بيراميدز بتوجيه اعتذار للجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي ولاعبيه " مرفق حوافظ مستندات تثبت ذلك

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