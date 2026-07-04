نائبة: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يؤكد امتلاك مصر رؤية متكاملة لبناء القوة الشاملة للدولة

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة المصرية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء قوة شاملة قادرة على حماية مقدرات الوطن والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقالت عصفور- في تصريح اليوم - إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مفهوم القوة الشاملة، الذي يقوم على التكامل بين قوة المؤسسات العسكرية والأمنية، والتنمية الاقتصادية، وبناء الإنسان، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وصون الأمن القومي.

رؤية علمية تستشرف المستقبل

وأضافت أن افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي يؤكد أن مصر تواصل تحديث قدراتها وفق رؤية علمية تستشرف المستقبل، وتحرص على امتلاك منظومة متطورة لإدارة الأزمات والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء في مختلف الظروف.

وأشادت عضو مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية في دعم القوات المسلحة وتطوير قدراتها، باعتبارها الدرع الحصين للوطن، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات في مجال تعزيز القوة الشاملة للدولة يعكس إرادة سياسية واعية تدرك أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية.

وأكدت عصفور دعمها لكل الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الأمن القومي المصري، مشددة على أن وحدة مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها يمثلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة