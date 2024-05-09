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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

وداعا للقديمة.. شريحة جديدة تنتظر الهواتف المحمولة في هذا الموعد

صدى البلد

يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" قبل نهاية العام الحالي.

خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية

تعتبر "eSIM" تقنية تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بالخطوط الهاتفية دون الحاجة إلى الشرائح التقليدية في أجهزة المحمول.

وتساهم هذه التقنية في تقليل التكلفة التي يتحملها العملاء للحصول على خدمات الاتصالات.

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 كما تسمح للمستخدمين باستخدام أكثر من خط على نفس الجهاز، ما يحسن تجربة العملاء. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، بما في ذلك رقمان أو أكثر، والتبديل بينها بسهولة.

ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فإن عدد شرائح المحمول المستخدمة وصل إلى حوالي 106.80 مليون في يناير 2024، مقارنة بـ100.52 مليون في يناير 2023 و106.32 مليون في ديسمبر 2023.

شريحة eSIM المرتقبة

وبالنسبة لخطوط الهاتف النشطة التي تدعم الصوت والبيانات، بلغ عددها 77.68 مليون خط في يناير 2024، مقارنة بـ69.52 مليون في يناير 2023 و76.68 مليون في ديسمبر 2023.

وفيما يتعلق بخدمة الإنترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية "بيانات فقط"، بلغ عدد الاشتراكات النشطة 2.55 مليون في يناير 2024، 2.53 مليون في يناير 2023، و3.47 مليون في ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن تكون خدمة "eSIM" خيارًا مبتكرًا وملائمًا للعملاء في مصر، حيث ستوفر لهم تجربة مرنة ومحسنة في استخدام الاتصالات الهاتفية والبيانات.

تاريخ شريحة eSIM 

تطورت تقنية eSIM كبديل لبطاقات SIM التقليدية في مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة. 

تعتبر بطاقة eSIM (البطاقة المدمجة) شريحة SIM مدمجة مباشرة في الجهاز، بدلاً من البطاقات القابلة للإزالة المصنوعة من PVC.

تتكون بطاقة eSIM من برنامج مثبت على شريحة eUICC التي تكون متصلة بشكل دائم بالجهاز. 

يمكن إعادة برمجة بطاقة eSIM إذا كانت متوافقة مع eUICC باستخدام معلومات بطاقة SIM جديدة، وإلا، يتم برمجة شريحة eSIM في وقت التصنيع.

بعض الشرائح eSIM يمكن برمجتها للعمل مع أي شبكة اتصال تدعم التقنية، بينما تكون بعضها مبرمجة مسبقًا وغير قابلة للتغيير.

تثبيت ملف تعريف شركة الاتصالات على شريحة eUICC يتيح للمستخدم استخدامها كبطاقة SIM تقليدية، حيث يتم تعيين ICCID فريد ومفتاح مصادقة الشبكة.

تم تطوير معيار eSIM لأول مرة في عام 2016، ومنذ ذلك الحين يتم استخدام شريحة eSIM بشكل متزايد لتحل محل البطاقات القابلة للإزالة في الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجهزة المحمول الإتصالإت وتكنولوجيا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانترنت

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