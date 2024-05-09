اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن طلاب صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي، واصلوا اليوم، الخميس، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها الآن، أن آراء الطلاب حول امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم جاءت إيجابية ومرضية، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحانات جاء معظمها في مستوى الطالب المتوسط وسهلة.

وأشارت عبير أحمد إلى تلقيها شكاوى من بعض الطلاب بشأن وجود بعض الأسئلة المحيرة والمثيرة للجدل في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة، التي أدت لحيرة وتشتيت الطلاب، مثل مرادف كلمة "اقترف"، وكذلك مرادف كلمة "قوامين"، حيث حدث جدال كبير على الإجابة الصحيحة والأنسب بين الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت: “نناشد واضعو الامتحانات البعد عن الأسئلة المثيرة للجدل والمحيرة للطلاب”.

وأخيرا، اختتمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانها قائلة: “أنصح الطلاب بضرورة التركيز في الامتحانات القادمة وعدم التفكير في الامتحانات التي مضت”، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.