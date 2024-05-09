هيئة المعابر: لم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة

منذ اجتياح رفح..

أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود أن معابر قطاع غزة مازالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وكان جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن المعابر سيادية تابعة للدولة، ودولة فلسطين معترف بها من 130 دولة ومن جميع الدول العربية ومنها أيضا مصر، مضيفا أن الاعتراف بدولة فلسطين يقتضي التعامل مع الشرعية ومعروف عن دولة مصر أنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية كعنوان يمثل الفلسطنيين.

وأضاف نزال، خلال مداخلة تليفزيونية أن السلطة التنفيذية العليا في دولة فلسطين و في السلطة الوطنية هي رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهو في طبيعة الحال صاحب الحق الحصري في أن يكون مسئول عن المعابر أيضا.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن الحالة التي شاهدناها في 2007 حتي الأن كانت حالات انقلاب مرفوضة، والآن نحن لا نريد إسرائيل وسيط بين الأطراف الفلسطينية، والمطلوب انسحاب إسرائيل من المعبر ويتولى الفلسطنيين أمرهم في هذا الموضوع دون تدخل من إسرائيل.