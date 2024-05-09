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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غير شرعية| لماذا حذرت شعبة الجزارين من شراء لحوم بسعر أقل من 400 جنيه؟

صدى البلد

حالة من الذعر أصابت الشارع المصري بعد ما حذرت شعبة القصابين من حقيقي وجود مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم إلى 250 جنيهًا في الأسواق، ما طرح الكثير من التساؤلات بين المواطنين عن مصدر تلك اللحوم ومدى صحتها وجودتها… 

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مبادرة بيع اللحوم بـ 250.. غير شرعية 

كشف هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، عن حقيقة وجود مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم في الأسواق إلى 250 جنيهًا، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية عزة مصطفى، من خلال برنامج صالة التحرير، المًذاع عبر فضائية صدى البلد: 

«أي لحوم بلدي طازجة تُباع أقل من 400 جنيه تكون غير شرعية، كيف يعقل أن تستورد الدولة لحومًا من الخارج وتبيعها بـ 285 جنيهًا، والبلدي يتم بيعها بـ 250 جنيهًا؟! كلام لا يُعقل مصر إنتاجها المحلي من اللحوم 40% وتستورد 60%».

وأعرب رئيس شعبة القصابين عن مخاوفه وشكوكة حيال نوعية اللحوم المباعة في تلك المبادرة، لافتًا إلى أن بعض الجزارين يشترون مخلفات الأسواق من ذبائح تالفة أو نافقة، مناشدًا الطب البيطري بالنزول والتأكد من نوعية اللحوم التي يقوم هؤلاء الجزارين ببيعها.

دفاع منسق مبادرة خفض أسعار اللحوم 

على الصعيد الآخر، دافع مجدي أبو صافي، منسق مبادرة خفض أسعار اللحوم عن المبادرة، بعد اتهام هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، للمبادرة بأنها غير شرعية، مؤكدًا أن اللحوم المُباعة في المبادرة مختومة بأختام مجزر البدرشين.

وطالب منسق مبادرة خفض أسعار اللحوم بحقه القانوني في تشكيك رئيس شعبة القصابين في مبدأ المبادرة بقوله «مبادرة إيه مفيش حاجة اسمها مبادرات، هو إحنا بننتج لحوم علشان يبقى عندنا مبادرات، إزاي تباع اللحوم بهذه الأسعار».

الكيلو بـ 200 جنيه.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم استجابة للمبادرات الشعبية

بعد نجاح حملة "خليها تعفن"، التي انطلقت في عدد من المحافظات لمقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، والتي امتدت لتشمل اللحوم، قام عدد من الجزارين وتجار المواد الغذائية بمحافظة الجيزة بتخفيض أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، استجابة للمبادرة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بادر عدد من الجزارين في قرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة بتخفيض أسعار اللحوم لـ200 جنيه، بينما قام البعض في مركز ومدينة البدرشين بخفضها لـ250 جنيهًا، في الوقت ذاته، لم تشهد أحياء ومدن أخرى انخفاضًا بنفس مستوى الأسعار.

وبشكل عام، ارتفع متوسط أسعار اللحوم أمس الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 بقيمة بلغت 77.36 جنيهًا وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وسجل متوسط سعر اللحوم اليوم 375.93 جنيه، بحد أدنى سعر للسلعة 328.64 جنيه / كيلو. 

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