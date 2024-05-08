خبر سعيد لجماهير الأهلي والزمالك.. تفاصيل الحضور رسميا في المدرجات بالسعة الكاملة

حالة من الترقب لجماهير الكرة المصرية، وخاصة الأندية الجماهيرية، انتظارا لانفراجة بشأن الحضور الجماهيري في المباريات المحلية والقارية، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تسهيلات متوالية من الأمن ومسؤولي اتحاد الكرة في حضور الجماهير.

وكان يُسمح للفرق التي تمثل مصر في إفريقيا بحضور جماهيري قد يصل إلى 50 ألف متفرج في ستاد القاهرة، وهو ما شهدته مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية.

انفراجة جديدة

وفقًا لم أعلنته وزارة الشباب والرياضة فقد تم اتخاذ قرارات جديدة عقب اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس مع ممثلي اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية، من أجل زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية.

وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم، وأيضا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها".

قرارات حضور المباريات الإفريقية

وانتهى الاجتماع إلى بعض القرارات المهمة، وعلى رأسها:

- زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية.

- السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية في الأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

عدد الحضور الجماهيري في المباريات المحلية

في فبراير الماضي، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، خلال مباريات الدوري المصري الممتاز، لكن اجتماع الأمس حمل بشرى سارة للجماهير المصرية فيما يخص المباريات المحلية، إذ أسفر عن الآتي:

الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب

باقي الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات.

وضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

الأهلي والزمالك أول المستفيدين

النادي الأهلي ونادي الزمالك سيكونان أول المستفيدين من تلك القرارات؛ بسبب خوض الفريقين لمباراتين مهمتين خلال الأيام القادمة.

ويخوض الأهلي مباراة العودة لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الترجي التونسي، في القاهرة بالسعة الكاملة، على أن تكون مباراة الذهاب في رادس.

ويخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية ضد فريق نهضة بركان المغربي، على أن يكون اللقاء الأول في القاهرة بالسعة الكاملة، والنهائي في المغرب.