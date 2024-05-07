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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى غربال حكما لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

مصطفي غربال
مصطفي غربال

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بين الأهلي والترجي التونسي إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال، حيث يُدير المباراة المقرر إقامتها في ملعب رادس، قبل لقاء الإياب في القاهرة.

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الجزائري مصطفى غربال يدير مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال .. وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الموريتاني دحان بيدا، والكونغولي جون جاك نادالا يدير مباراة العودة بالقاهرة وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم".

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام يوم السبت الموافق 18 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس في تونس، فيما تُقام مباراة العودة يوم 25 مايو في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، على استاد القاهرة الدولي.

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