خليها تعفن مش شغالة.. ارتفاع أسعار الجمبري والسمك في جنوب سيناء| تفاصيل

أدى قرار وقف الصيد في البحر الأحمر وجنوب سيناء لتقليل تأثير حملات مقاطعة الأسماك بجنوب سيناء؛ خاصة في المدن السياحية ومطاعم الأسماك وخاصة في شرم الشيخ و دهب وراس سدر.



وكان صدر قرار منع الصيد من هيئة الثروة السمكية منذ 15 ابريل الجاري مما أدى لارتفاع اسعار الاسماك حيث تم منع جميع المراكب من الصيد .



وقال عمرو البدري تاجر اسماك بطور سيناء إن وقف الصيد يؤدي لارتفاع أسعار الأسماك و تضرر آلاف الصيادين خلال أشهر المنع مطالبا بتقليل فترة وقف الصيد حتي يستطيع الصيادون ايجاد دخل لأسرهم.

وفي شرم الشيخ و دهب وراس سدر لم تتأثر المطاعم السياحية بحملات المقاطعة ووصل سعر الجمبري في بعض مطاعم الأسماك لـ2500 جنيه وأقل سعر للسمك 400 جنيه.



ومن جانبه أكد الشيخ حسان حمد شيخ الصيادين بجنوب سيناء إن قرار وقف الصيد يؤدي لارتفاع الأسعار مشيرا إلي أنه لابد من إيجاد حل للصيادين وخاصة بعد ارتفاع تكلفة الصيد وارتفاع سعر الوقود وكذلك رفع تأمينات مراكب الصيد من 240 إلي 6 آلاف جنيه في السنة.

وقف الصيد بجنوب سيناء

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