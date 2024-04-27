وادي جني بدهب جنة الطبيعة الخلابة .. أشجار الاراك والنخيل تجذب السياح

يعتبر وادي جني بدهب جنة الطبيعة البكر الزاخرة ما بين البحر والجبل حيث توجد بها مناظر خلابة للطبيعة للعربية وأشجار النخيل الكثيفة علي البحر بالإضافة لأشجار الاراك التي يستخرج من أغصانها السواك علاوة على مناطق غوص نادرة مليئة بالشعاب المرجانيه النادرة .

يقول علي عايش الخبير السياحي بدهب أن وادي جني أحد أغني الأماكن السياحية بالمناظر الطبيعية الخلابة والتي تعتبر من المناطق الجبلية الأكثر زيارة في دهب بسبب الطبيعة الرائعة للمكان مشيرا إلي وادي جني يضم شلالات مائية وأشجار النخيل واضاف عايش أن وادي جني هو البقعة المثالية لمحبي التنزه وممارسة رياضة المشي وسط الطبيعة الجبلية .



واضاف محسن جعفر أحد رواد وادي جني بدهب إن السياح يستمتعون في وادي جني بممارسة التسلق أو الجلوس والاسترخاء قرب البحيرة تحت ظلال أشجار النخيل علاوة علي الاستمتاع بمشاهدة الصخور المنحوتة وكأنها لوحات جميلة ملونة كما يستمتع السياح برحلات السفاري وركوب السيارات ذات الدفع الرباعي .

واضاف علي النخلاوي مالك فندق بدهب أنه يوجد بوادي محميتين بالقرب منه وهما محمية نبق وأبو جالوم كما توجد بالقرب منها اشهر منطقة غطس " البلو هول ".



وأوضح الشيخ سويلم حميد من مشايخ بدو دهب أن وادي جني اطلق عليه البدو هذا الاسم لكثرة جنيات الماء لذلك تكثر فيه أشجار النخيل المثمرة بمختلف أحجامها مشيرا إلي أن وادي جني توجد به الان أنشطة بيئية وسياحية تراعي التراث البدوي



جنوب سيناء وادي جني

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