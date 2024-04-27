عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وادي جني بدهب جنة الطبيعة الخلابة .. أشجار الاراك والنخيل تجذب السياح

وادي جني جنة الطبيعة
وادي جني جنة الطبيعة الخلابة

 

يعتبر وادي جني بدهب جنة الطبيعة البكر الزاخرة ما بين البحر والجبل حيث توجد بها مناظر خلابة للطبيعة للعربية وأشجار النخيل الكثيفة علي البحر بالإضافة لأشجار الاراك التي يستخرج من أغصانها السواك علاوة على مناطق غوص نادرة مليئة بالشعاب المرجانيه النادرة .

يقول علي عايش الخبير السياحي بدهب أن وادي جني أحد أغني الأماكن السياحية بالمناظر الطبيعية الخلابة والتي تعتبر من المناطق الجبلية الأكثر زيارة في دهب بسبب الطبيعة الرائعة للمكان مشيرا إلي وادي جني يضم شلالات مائية وأشجار النخيل واضاف عايش أن وادي جني هو البقعة المثالية لمحبي التنزه وممارسة رياضة المشي وسط الطبيعة الجبلية .


واضاف محسن جعفر أحد رواد وادي جني بدهب إن السياح يستمتعون في وادي جني بممارسة التسلق أو الجلوس والاسترخاء قرب البحيرة تحت ظلال أشجار النخيل علاوة علي الاستمتاع بمشاهدة الصخور المنحوتة وكأنها لوحات جميلة ملونة كما يستمتع السياح برحلات السفاري وركوب السيارات ذات الدفع الرباعي .

واضاف علي النخلاوي مالك فندق بدهب أنه يوجد بوادي محميتين بالقرب منه وهما محمية نبق وأبو جالوم كما توجد بالقرب منها اشهر منطقة غطس " البلو هول ".

  
وأوضح الشيخ سويلم حميد من مشايخ بدو دهب أن وادي جني اطلق عليه البدو هذا الاسم لكثرة جنيات الماء لذلك تكثر فيه أشجار النخيل المثمرة بمختلف أحجامها مشيرا إلي أن وادي جني توجد به الان أنشطة بيئية وسياحية تراعي التراث البدوي 
 

جنوب سيناء وادي جني

FB_IMG_1713855623985
FB_IMG_1713855623985
FB_IMG_1713855613458
FB_IMG_1713855613458
FB_IMG_1713855615913
FB_IMG_1713855615913
جنوب سيناء دهب وادي جني جنة الطبيعة الخلابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندو لـ شيكابالا.. ماذا حدث فى غانا؟

موضوعات متعلقة

أجواء غائمة ورياح شديدة تضرب جنوب سيناء

وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يُسلّمان عقود وظائف لذوي الهمم

ترشيحاتنا

اليوم... بدء مهرجان المسرح العالمي فى أكاديمية الفنون

35 حالة تسمم جماعي في أحد مطاعم السعودية.. والصحة تكشف التفاصيل

عدوان سافر وهمجي.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

صفات في المرأة برج الثور تجعلها شريكة حياة مثالية للرجل

هل يجوز التصرف في العقار الضامن بالبيع؟.. القانون يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

خليها تعفن تمتد إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|كيلو اللحمة وصل كام؟

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ