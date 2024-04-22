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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أفنت عمرها وخرجت أجيالا.. ممر شرفي لمعلمة رياضيات بطور سيناء |شاهد

معلمة الرياضيات في
معلمة الرياضيات في ممر شرفي

استقبل طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بجنوب سيناء، ماجدة عبد العاطي كبير معلمي الرياضيات بالمدرسة، في شكل ممر شرفي  خلال  حفل خروجها على المعاش  بعد أن قضت طوال سنوات عمرها الوظيفي معلمة رياضيات بالمدرسة .

وحضر حفل خروجها على المعاش وفد من مديرية التربية والتعليم وإدارة طور سيناء التعليمية ونقابة المعلمين علاوة على جميع معلمي ومعلمات المدرسة وذلك بحضور احمد عدنان مدير شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم وعبير الطباخ عن نقابة المعلمين وأمل الفحام موجه التربية الفنية ورحاب محمد مديرة إدارة التربية الخاصة وسيد بكري  موجه التربية الخاصة وسهير مختار موجهة الرياضيات .

وتم اهداء المعلمة درع نقابة المعلمين وشهادات تقدير من المدرسة والإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم .

وقال عنها زملاؤها وطلابها إنها كانت مثالا للمعلمة الأم لطلابها في مدرسة الامل لضعاف السمع واستطاعت أن تجعل الطلاب محبين لمادة الرياضيات .

وشمل الحفل عدة فقرات قدمها طلاب المدرسة وكلمات من المعلمين الذين أشادوا بإخلاصها  طوال سنوات عملها.

ممر شرفي

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جنوب سيناء ممر شرفي معلمة رياضيات طور سيناء معلمة رياضيات موجه التربية الفنية

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