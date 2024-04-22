لمسات إبداعية مبهرة في إضاءات مسجد الصحابة بشرم الشيخ تجذب السائحين من مختلف الجنسيات

يتلألأ مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ وسط اضاءات مبهجة بالتقنيات الحديثة تبعث السعادة للسياح التي يشاهدون تلك الاضاءات متعددة الألوان .

و اصبحت ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ مزار اسلامي يقصده للسياح من مختلف الجنسيات .



وجذبت الاضاءات الملونة بالتقنيات الحديثة السياح لمسجد الصحابة بشرم الشيخ ليلة امس والتي تمت طبقا لمعايير MITA للسعادة Magic in The Air.

والتي تعتبر أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.



و تقوم هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من ٢٠ عنصر من عناصر المكان لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية.



ومن أهم هذه العناصر : الاضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.



ومن جانبه أكد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مسجد الصحابة تحفة معمارية فريدة مشيرا إلي انه لايوجد سائح دخل مدينة شرم الشيخ ولم يزور مسجد الصحابة مشيرا إلي أنه بعد تقنية الاضاءات المبهجة جذبت عدد سياح أكثر لزيارة مسجد الصحابة.

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