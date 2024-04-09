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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي طور سيناء يستمتعون بالصيد والسباحة في شهر رمضان|شاهد

الصيد علي لسان البحر
الصيد علي لسان البحر بطور سيناء

يمارس أهالي طور سيناء في نهار رمضان وخاصة بعد صلاة الفجر وقبل الافطار  هوايات صيد السنار بالإضافة لممارسة السباحة والمشي  قبل  الغروب علي شواطئ طور سيناء  حبا في الرياضة خلال شهر رمضان .


وقد رصدت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري اقبال اهالي طور سيناء علي الصيد وخاصة في لسان البحر وشواطئ خليج موسي و ممارسة السباحة قبل لغروب و التنزه بالمشي .


وقال أحمد عبد الحميد أحد سكان طور سيناء إنه لابد يقضي الناس هواياتهم في رمضان سواء في الرياضة وصيد الاسماك  لأنها  تكسبهم الصحة والصبر مشيرا أفضل من النوم طوال النهار في انتظار الإفطار .


وأكد  الدكتور حسام الفقي  طبيب صيدلي انه اعتاد السباحة قبل الغروب كنوع من الرياضة التي تحرك جميع اجزاء الجسم وتحسن الدورة الدموية وتقضي على الدهون ونصح الشباب بممارسة السباحة قبل الغروب ليكونوا أصحاء .


وأضاف أحمد عبد الراضي إنه اعتاد خلال شهر رمضان المشي يوميا علي شاطئ البحر لمدة ساعة لتنشيط الدورة الدموية والاستماع بمناظر الخلابة علي شاطئ البحر .

الصيد والسباحة في رمضان

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الصيد في رمضان

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جنوب سيناء الصيد بالسنار طور سيناء السباحة نهار رمضان

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