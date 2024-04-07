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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يواسي فتاة توفي والدها قبل زفافها: سأكون شاهدا على عقد قرانك

فودة يواسي فتاة يتيمة
فودة يواسي فتاة يتيمة

"أنا زي والدك وسوف أكون شاهدا على عقد قرانك"، بهذه الكلمات واسى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مي غريب إحدى الفتيات  المقبلات على الزواج بطور سيناء  توفي والدها قبل زفافها بشهور.

جاء ذلك خلال مبادرة تسليم الأجهزة الكهربائية للمقبلات على الزواج في مركز تمكين المرأة بطور سيناء .

ووعد  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور حفل زفاف الفتاة اليتيمة  ودعمه لها خلال الزفاف، مؤكدًا حرصه على دعم الأيتام، والوقوف بجانبهم، في لفتة إنسانية من محافظ جنوب سيناء.

وفوجئ المحافظ خلال توزيع الأجهزة على إحدى الفتيات ببكائها بشدة، وعند سؤال المحافظ عن سبب البكاء قالت إنها تذكرت والدها الذي توفي قبل زفافها وأنها كانت تتمنى أن يكون بجانبها في زفافها، فأكد المحافظ حضوره حفل زفافها قائلًا: "أنا هكون زي والدك في عقد القران والزفاف".

جدير بالذكر أنه تم اليوم، توزيع 60 جهازت كهربائيا على 20 فتاة، بواقع 3 أجهزة لكل فتاة تتضمن "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز"، كدعم من المحافظة للفتيات غير القادرات والمقبلات على الزواج، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأنور محمد، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وجرى اختيار الفتيات بناءً على عدد من الشروط والضوابط، وبحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

فودة يواسي فتاة يتيمة

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IMG-20240407-WA0042(1)
IMG-20240407-WA0038(1)
IMG-20240407-WA0038(1)
IMG-20240407-WA0042
IMG-20240407-WA0042
جنوب سيناء فودة يواسي فتاةيتيمة طور سيناء حضور الزفاف

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