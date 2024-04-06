نموذج مشرف.. قصة طفلتين مكفوفتين تبيعان كعك العيد لمساعدة والدتهما بطور سيناء

تقف الطفلة ياسمين عادل وشقيقتها حنين طوال نهار رمضان في ظل الشمس الحارقة لبيع الكعك ومستلزمات رمضان لمساعدة والدتهما التي لايوجد دخل لها بعد أن تركهما والدهما بدون دخل .

ياسمين وحنين طفلتين من اوائل المرحلة الإعدادية والابتدائية الازهرية بجنوب سيناء ورغم انهن طالبتين متفوقتين كانت رغبتهما إن يكافحن مع الام لتوفير سبل المعيشة بعد ان تركهما الاب بدون دخل و يعانوا من ارتفاع الإيجارات وتضطران للانتقال من شقة إلى أخرى.

التقى موقع " صدى البلد " الإخباري مع الطفلتين المكفوفتين.

وقالت ياسمين عادل الطالبة الكفيفة بالصف الأول الثانوي الأزهري بمعهد فتيات طور سيناء الازهري إنها كانت الأولى على الشهادة الاعدادية الازهرية العام الماضي، مشيرة إلى أن البعض يتطوعون لمنحها دروس مجانية؛ لأنها لا تستطيع شراء تابلت ناطق للمذاكرة.

وأضافت أنها وأختها اختارتا مساعدة والدتها في بيع الكعك ومستلزمات رمضان، حتي يكون لهم دخل مناسب للحياة.

وأوضحت ياسمين أن والدتها في الاشهر الأخرى من السنة تبيع السمن والزبد واللبن وتعمل طوال الشهر من اجل توفير احتياجاتهم في المدارس وخاصة أن لها أخ واخت صغار.

واضافت حنين عادل الأولى على الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء العام الماضي انها اختارت تساعد والدتها، وتحاول توفق بين دروسها والمذاكرة والعمل مع والدتها، مشيرة إلى انها هي وتبيع تمارس هوايتها في تلاوة القرآن الكريم وترديد الانشاد الديني .

ومن جانبها قالت هبة يحيي زكريا والدتهما ان ابنتيها اختارتا مساعدتي رغم أنني أريد لهما التفرغ للمذاكرة، ولا أريد تركهما في المنزل.



وأضافت أنها تتمنى أن تمنحها المحافظة وحدة سكنية إيواء حتى توفر قيمة الإيجار المرتفع، مشيرة إلى أنها تعاني من ارتفاع الإيجارات والتنقل من شقة إلى أخرى.

الطفلتين

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