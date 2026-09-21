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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية وأعمال البنية الأساسية والتطوير، إلى جانب نتائج الحملات الميدانية بمدينة بدر.

 وذلك في إطار الحرص  على دفع معدلات تنفيذ المشروعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

الإسكان الأخضر

واطلعت وزيرة الإسكان، من خلال تقرير، على موقف تنفيذ مشروعات «الإسكان الأخضر» و«ديارنا» و«زهرة العاصمة» المرحلة الرابعة لسكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، وكذا موقف تنفيذ محطة رفع مياه، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتنسيق وزيادة المساحات الخضراء، فضلًا عن نتائج الحملات الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي للمخالفات.

وفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان نتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة بدر، بحضور المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، حيث تم تفقد مشروعات «ديارنا» و«الإسكان الأخضر» و«زهرة العاصمة» للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بمرحلته الرابعة، لمتابعة سير الأعمال على الطبيعة، ومطابقة معدلات التنفيذ الفعلية بما تم استعراضه خلال الاجتماع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتكثيف فرق العمل، وسرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتلافي أي ملاحظات، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا للمستهدفات المحددة، والتوقيتات المقررة.

وفي إطار تطوير منظومة المرافق وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء، بطاقة تصل إلى 8 آلاف متر مكعب يوميًا، لخدمة مناطق أراضي «بيت الوطن» والحي المتميز والحزام الأخضر على طريق السويس، حيث يتكون الرافع من 3 طلمبات رئيسية، بما يسهم في تحسين ضغوط شبكات ري المسطحات الخضراء، وضمان وصول المياه بالكفاءة المطلوبة إلى مناطق الري المستهدفة.

وأشار التقرير إلى نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق الحي الثالث، والتي تشمل تجهيز ورفع كفاءة الطرق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف، مع التأكيد على الالتزام بأعلى مستويات الجودة والدقة في التنفيذ، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري وزيادة المساحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة، بدأت أعمال زراعة وتنسيق الشارع الفاصل بين الحي الثالث والحي الرابع، ضمن أعمال التجميل وتنسيق الموقع، بالتوازي مع استمرار برامج زراعة وتجميل المحاور والطرق والمناطق الحيوية، وزيادة المساحات الخضراء بمختلف أنحاء المدينة.

وفي قطاع الطرق، تناول التقرير أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، حيث بدأت أعمال تجهيز الطرق القائمة بالمجاورة الثالثة بالحي السادس، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف، وتشمل الأعمال تنفيذ أعمال التسوية والتجهيز وضبط مناسيب الطرق، وصولًا إلى أعمال الأسفلت واستكمال الطريق وفقًا للمواصفات الفنية المقررة.

وفي قطاع النظافة والتصدي للمخالفات، كثف جهاز المدينة أعمال المتابعة الميدانية، حيث تمت متابعة أعمال النظافة بالحي الخامس، والتأكيد على سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولًا بأول. كما أسفرت المتابعات عن رصد أعمال تجهيز شدة خشبية تمهيدًا لصب أعمدة بأحد قطع الأراضي بالمنطقة الترفيهية، وتم على الفور إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما نفذ جهاز تنمية مدينة بدر، حملة مكبرة بعدد من مناطق المدينة لإزالة التعديات والمظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية، حيث شملت الحملة إزالة المخالفات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، مع متابعة المواقع التي تم التعامل معها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وواصل جهاز المدينة تنفيذ الحملات الميدانية للتعامل مع المخالفات وضبط المركبات المخالفة بمختلف أحياء المدينة، مع تكثيف المرور بالمناطق التي تشهد كثافات في حركة المركبات، ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الإسكان المجتمعات العمرانية المشروعات السكنية البنية الأساسية الإسكان الأخضر العاصمة الجديدة زهرة العاصمة ديارنا

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