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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 994 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

اطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى قرية المنشية الكبرى والقرى المجاورة بمركز قلين، ضمن مبادرة "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تنمية الريف المصري.

ضمت القافلة، التي جاءت تحت إشراف الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وقدمت الكشف الطبي والعلاج مجانًا لـ 994 حالة، وذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القافلة، التخصصات الطبية التالية: الباطنة، والعيون، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية، والتناسلية، والنفسية، والعصبية، والأطفال، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وتم تقديم العلاج مجانًا لجميع المرضى.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الجامعة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ودعم خطط الدولة لتنمية الريف المصري.

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