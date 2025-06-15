تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

نظرت المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بديوان مجلس الدولة اليوم الأحد، العديد من الدعاوى المرفوعة من أطباء الأسنان دفعة 2023، لمطالبة وزارة الصحة والسكان وإدارة التكليف بإصدار قرار تكليفهم أسوة بزملائهم خريجي الدفعات السابقة.

حضر المستشار القانوني للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر وأثبت التدخل الانضمامي في جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة وحضر أيضاً من مجلس النقابة العامة دكتور محمد علاء أمين الصندوق لتأكيد الدعم والتضامن من مجلس النقابة العامة كاملاً.

وقررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 2 /8 /2025 لورود تقرير هيئة المفوضين وكذلك كلفت الحاضر عن النقابة بإعلان الأطراف بالتدخل الإنضمامي .

كما نظرت نفس المحكمة مجموعة أخرى من القضايا الخاصة بأطباء الأسنان دفعة فبراير 2023 لإلحاقهم بدفعة 2022 وإصدار قرار تكليفهم وتدخلت النقابة العامة أيضاً انضمامياً في هذه القضايا وتضامنت مع طلبات الأطباء المشروعة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل هذه القضايا لجلسة 22 يونيو 2025 للإعلان بتدخل النقابة في هذه القضايا وكلفت الحاضر عن الأطباء بإدخال رؤساء الجامعات كطرف في هذه القضايا وإعلانهم بتقديم مستندات.

وتضامنت النقابة العامة سابقاً أيضاً في جلسة 1 يونيو مع عدد 22 قضية خاصة بأطباء الأسنان دفعة فبراير 2023.

وأكدت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر كامل تضامنها ودعمها لأبنائها في مطالبهم المشروعة واستكمال الدعم القانوني.