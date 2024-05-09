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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 71 مليون جنيه.. إنشاء مدرسة مصرية يابانية في الوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بدء أعمال إنشاء الفرع الثاني على مستوى المحافظة للمدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة على مساحة 10 آلاف م٢ وبتكلفة تقدر بنحو 71 مليون جنيه، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأوضحت نائب المحافظ أنه من المخطط أن تضم المدرسة جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بعدد 14 فصل دراسي، بالإضافة إلى المعامل والمجالات والكافتيريا وصالة جيمانيزيوم وفناء رياض أطفال ومنطقة ألعاب وملاعب ومناطق خضراء ومناطق مُظللة. ووجّهت بالإسراع في نسب التنفيذ؛ للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد و دخول الخدمة في أقرب وقت.

 

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من ناحية أخرى، تابعت نائب المحافظ أعمال إنشاء مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة والذى يجرى العمل به حاليًا، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز والمراكز المجاورة، وتقديم الرعاية التأهيلية و الطبية لهم.

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