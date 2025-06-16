ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ

أسفر تشكيل مجلس إدارة جمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ، عن اختيار محمود محمود توفيق، رئيسًا لمجلس الإدارة، واللواء علي صلاح، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ومصطفى مرعي، أمينًا عامًا، وعلي حسين أمينًا للصندوق.

قرار وزيرة التضامن الاجتماعي

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أصدرت القرار رقم 509 لسنة 2025م، بتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية رعاية المغتربات المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ رقم 91 لسنة 1969م.

وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة جديد من الآتي أسماؤهم: محمود محمود توفيق محمد، علي عبد القادر محمد عبد القادر صلاح، علي حسين حسن علي، مصطفى مرعي محمد عطية، عمرو صبحي علي ريحان، شريف أحمد عطية أبو يدك، مجدي السيد عبيد السيد حسن.